Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Feuerstelle nicht fachgerecht gelöscht (65-2504)

Römerberg (ots)

25.04.2019, 22.00 Uhr Eine Anruferin teilte mit, dass sie soeben beim Gassi gehen mit ihren Hunden eine rauchende Feuerstelle in der Großen Hohl gegenüber der Firma K2 in einem Feld entdeckt habe. Durch die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeuge und 14 Einsatzkräften vor Ort kam, wurde das Feuer gelöscht. Vermutlich wurde das Lagerfeuer (Größe 1m x 1m) durch die unbekannten Verantwortlichen beim Verlassen der Feuerstelle nicht fachgerecht gelöscht und konnte sich erneut entfachen. Es kam zu keinen Schäden oder Gefährdungen. Hinweise auf die Verantwortlichen gibt es nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

