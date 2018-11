POL-EL: Nordhorn - VW Golf beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Montagvormittag ist es zwischen 11.30 und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland an der Bentheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den blauen VW Golf einer 21-jährigen Nordhornerin während diese einkaufte. In der Folge entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

