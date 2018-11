POL-EL: Emsbüren - Unfall mit glimpflichem Ausgang

Emsbüren (ots) - Am späten Montagmittag ist es auf der Straße Ahlde zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein Beteiligter wurde dabei leicht verletzt. Gegen 14.40 Uhr war ein 19-jähriger Mann aus Nordhorn mit seinem Ford KA in Richtung Ortsmitte unterwegs. In Höhe der Paxonstraße wollte er nach links auf den Autobahnzubringer abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Kleinlastwagen eines 28-jährigen Mannes aus Wietmarschen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Lkw durchbrach im Anschluss eine Leitplanke und kam abseits der Straße zum Stillstand. Während der 19-Jährige leicht verletzt wurde, blieb der Lkw-Fahrer komplett unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 22500 Euro geschätzt.

