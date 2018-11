POL-EL: Haren - Brand bei Emsland Frischgeflügel

Haren (ots) - Am Montagabend ist es gegen 21.45 Uhr in dem geflügelverarbeitenden Betrieb an der Straße Im Industriepark zu einem Schmorbrand in einem Sicherungskasten gekommen. Die Werksfeuerwehr und die Feuerwehr Haren brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

