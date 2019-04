Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots)

Am 25.04.2019, 15:10 Uhr, wurde der Polizei ein in der Waldseer Straße in Schlangenlinien fahrender PKW mitgeteilt. Bei einer Überprüfung vor Ort konnte das Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Über das Kennzeichen konnte die Halteranschrift im Rhein-Pfalz-Kreis ermittelt und hier der 41-Jährige Fahrer angetroffen werden. Die Ursache für das Fahrverhalten war in der Folge schnell geklärt: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

