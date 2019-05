Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Baumholder, Bahnhofstraße (ots)

An der Bushaltestelle, die sich in der Bahnhofstraße in Höhe der Verbandsgemeindeverwaltung befindet, wurde in der Zeit vom 03.05.2019, 21:00 Uhr bis 04.05.2019, 05:00 Uhr die dort befindliche Glasverkleidung zerstört. Die Polizei Baumholder bittet unter der Telefonnummer 06783-9910 um Hinweise.

