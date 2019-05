Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Transporter in der Kreuzgasse

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, 04.05.2019 kam es im Zeitraum von 19:30 - 21:30 Uhr in der Kreuzgasse in Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Durch unbekannte Täter wurde ein Einkaufswagen gegen das Heck eines blauen Mercedes-Benz Transporters gestoßen. Hierdurch entstand Sachschaden an der linken Rückleuchte. Die Täter verließen unerkannt die Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Idar-Oberstein unter: 06781/ 561- 0.

