Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der L 176 zwischen Frauenberg und Reichenbach, Fahrtrichtung Baumholder

Baumholder (ots)

Ein 67jähriger Autofahrer befuhr am Samstagnachmittag mit seinem Pkw die L 176 von Frauenberg in Richtung Reichenbach. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In mehreren Bäumen eingeklemmt kam der Pkw zum Stillstand. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Baumholder die Feuerwehren Baumholder, Reichenbach und Frauenberg mit 35 Einsatzkräften. Darüber hinaus ein Notarzt und ein Rettungswagen.

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



