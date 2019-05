Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall endet im Vorgarten - eine Person leicht verletzt

Schweich (ots)

Am Samstag, 04.05.2019 ereignete sich gegen 16:55 Uhr an der Kreuzung Ludwig-Uhland-Straße/Bertradastraße in Schweich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Eine Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Ford die Ludwig-Uhland-Straße, der andere Fahrzeugführer mit einem Dacia die Bertradastraße. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision, in Folge dessen der Ford in einen gegenüberliegenden Garten eines Mehrfamilienhauses geschoben wurde. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall nur ein Fahrzeugführer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von etwa 18.000 EUR.

Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich, ein Rettungswagen und ein Notarztwagen.

