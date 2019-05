Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeug brennt auf A 64 vollständig aus

Trierweiler (ots)

Am Samstag, 04.05.2019 kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Vollbrand eines PKW auf der A 64 in Fahrtrichtung Luxemburg. Die drei Fahrzeuginsassen befanden sich mit dem Hyundai Santa Fe auf der linken Fahrspur, als es in Höhe Parkplatz Markusberg zu einem lauten Knall aus dem Motorraum kam. Nachdem der Motorraum stark zu qualmen begann, lenkte der Fahrzeugführer den PKW auf den Standstreifen, woraufhin er sofort in Flammen aufging. Die Fahrzeuginsassen konnten sich unverletzt aus dem brennenden PKW befreien. Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum. Der Vollbrand wurde schließlich durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Newel gelöscht. Für die Löscharbeiten musste die A 64 voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Michael Teusch, POK

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





