POL-PDNW: Auto mutwillig beschädigt - Antenne abgerissen

In der Nacht vom 31.03.2019 auf den 01.04.2019 wurde eine Fahrzeugantenne an einem weißen PKW in der Landauer Straße abgerissen. Diese Antenne wurde dann durch den oder die unbekannte(n) Täter in den Türgriff der hinteren linken Fahrzeugtür gesteckt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250EUR.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße. Telefonnummer: 06321-8540 E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

