POL-H: Zeugenaufruf! Kellerbrand im hannoverschen Stadtteil Vahrenheide

Hannover (ots) - Am Freitag, 09.11.2018, ist es in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Dunantstraße zu einem Feuer gekommen. Die Kripo ermittelt wegen Verdachts der schweren Brandstiftung und sucht Zeugen!

Ein Mieter hatte den Brand im Kellergeschoss des Hauses am frühen Freitagmorgen entdeckt, zunächst eigene Löschversuche mittels eines Feuerlöschers unternommen und schließlich die Feuerwehr alarmiert. Schnell hatten die Brandbekämpfer, die kurz nach 05:00 Uhr mit ihren Einsatzmaßnahmen begannen, das Feuer gelöscht. Nach bisherigen Erkentnissen waren in dem mit Pappe ausgekleideten Kellerverschlag abgestelltes Mobiliar und Bekleidung in Brand geraten. Kellerraum und Vorraum wurden insbesondere durch Rauchgasniederschlag und Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden schätzen die Brandermittler auf 100 000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, zum Beispiel weil sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /st,now

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Martina Stern

Telefon: 0511 - 109 - 1045

Fax: 0511 - 109 - 1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell