Hannover (ots) - Ein am Sonntag, 11.11.2018, in einer Wohnküche ausgebrochenes Feuer hat die gesamte Wohnung unbewohnbar gemacht. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen.

Eine Nachbarin war gegen 19:30 Uhr auf den ausgelösten Rauchmelder in einer im dritten Obergeschoss liegenden Wohnung aufmerksam geworden und hatte daraufhin die Feuerwehr verständigt. Die Beamten des Fachkommissariats für Brandermittlungen haben heute den Brandort untersucht. Eine abschließende Ursache für das in einer Wohnküche ausgebrochene Feuer steht derzeit noch nicht fest. Die gesamten Räumlichkeiten sind durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen und momentan nicht bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 100 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. /st, has

