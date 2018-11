POL-H: Zeugenaufruf! Sahlkamp: Unbekannter stiehlt Tabakwaren und droht auf der Flucht mit einer Axt

Hannover (ots) - Am Samstagmorgen, 10.11.2018, hat ein maskierter Mann einen Getränkemarkt an der Straße Holzwiesen betreten und Tabakwaren entwendet. Bei seiner Flucht hat er das Personal mit einer Axt bedroht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Täter mit einer Axt in der Hand den Markt gegen 07:10 Uhr betreten, anschließend in der Kassenzone mehrere Zigaretten aus der Auslage genommen und in eine mitgebrachte Tasche (IKEA-Tragetasche in blau) verstaut.

Anschließend begab er sich zum Ausgang, wo sich ihm der 35-jährige Filialleiter in den Weg stellte. Der Dieb drohte dem Mitarbeiter mit der Axt, woraufhin dieser dem Unbekannten den Weg nach draußen frei machte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der zwischenzeitlich alarmierten Polizei verlief erfolglos.

Der Gesuchte ist zirka 1,90 Meter groß, schlank und war mit einer Jacke sowie einer Hose (beide schwarz) bekleidet. Vor dem Gesicht trug er eine blau/weiße Baumwollmaske.

Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0511 109-3317 mit dem Polizeikommissariat Lahe in Verbindung zu setzen. /pu, has

