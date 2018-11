POL-H: Springe: Pkw bei Brand zerstört

Hannover (ots) - Am Freitag, 09.11.2018, gegen 23:30 Uhr, ist ein Daimler CLS auf der Kreisstraße (K) 227 aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Fahrer ist unverletzt geblieben.

Der 53-Jährige war am Freitag mit seinem Pkw auf der K 227 -aus Hannover kommend- in Richtung Hiddestorf unterwegs gewesen. Zwischen Lüdersen und Hiddestorf stoppte er seinen Daimler, nachdem er einen komischen Geruch und den Ausfall seines Displays im Armaturenbrett bemerkt hatte. Beim Aussteigen sah er bereits Flammen im Bereich des Motors. Er brachte sich in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Bennigsen und Lüdersen hatten den Fahrzeugbrand gegen 00:20 Uhr am Samstag erstickt. Der CLS wurde bei dem Brand komplett zerstört. Beamte des Fachkommissariats für Brandermittlungen werden in der kommenden Woche ihre Ermittlungen aufnehmen. Eine Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Während des Eisnatzes war die K 227 zwischen Lüdersen und Hiddestorf gesperrt. /st

