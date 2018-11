Hannover (ots) - Nachtragsmeldung

Zeugenaufruf! Verletzter stirbt nach Stichverletzung in Klinik

Der 39-Jährige, der am Samstag, 10.11.2019, kurz nach 19:00 Uhr, auf dem Gehweg an der Fernroder Straße mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung gefunden worden und in eine Klinik gekommen ist (wir haben berichtet), ist dort seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Kripo ermittelt nun wegen eines Tötungsdeliktes.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach einem Tatverdächtigen mit der folgenden Beschreibung:

Zirka 30 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, dünne Statur, markante Wangenknochen, längere, größere Nase, blonde, gewellte Haare - im Nacken etwas länger, insgesamt ungepflegtes Erscheinungsbild.

Bekleidung:

Hellblaue Jeans, weiße Bomberjacke mit einem breiten, dunklen, diagonalen Streifen auf der Vorderseite sowie einem unbekannten Schriftzug.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /st

