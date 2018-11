POL-H: Brand in einem Gartenhäuschen in Dedensen

Hannover (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Samstag, 10.11.2018, gegen 21:15 Uhr, zu einem Feuer in einer auf einem Grundstück an der Straße Unter den Linden (Seelze/Dedensen) stehenden Gartenlaube gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Anwohner zunächst ein knisterndes Geräusch gehört und beim Blick aus dem Fenster schließlich Flammen aus der Toilette des hölzernen Gartenhäuschens bemerkt. Sofort verständigte er den im selben Haus wohnenden, 69-jährigen Besitzer und alarmierte die Feuerwehr. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein Nachbar, der ebenfalls auf das Feuer aufmerksam geworden war, bereits mit einem Feuerlöscher begonnen, die Flammen zu löschen. Als die Freiwillige Feuerwehr Dedensen eintraf war das Feuer im Wesentlichen bereits gelöscht. Die Nachlöscharbeiten waren kurz nach 21:30 Uhr abgeschlossen.

Weshalb die Kunststofftoilette des Holzhäuschens in Brand geraten war, ist derzeit noch ungeklärt. Auch die Höhe des Schadens steht momentan noch nicht fest. In der kommenden Woche werden die Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes den Brandort in Augenschein nehmen. /st

