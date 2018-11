POL-H: 36-Jähriger verletzt sich bei Fenstersturz lebensgefährlich

Hannover (ots) - Nach einem Sturz aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Rambergstraße (Oststadt) am Sonntag, 11.11.2018, gegen 05:30 Uhr, schwebt ein 36 Jahre alter Mann in Lebensgefahr. Die Polizei hat derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann am frühen Sonntagmorgen aus einem zwischen dem zweiten und dritten Stock gelegenen Treppenhausfenster des Mietshauses gestürzt. Ein Anwohner hatte den Verletzten auf dem Gehweg liegend entdeckt und die Rettungskräfte gerufen. Ein Rettungswagen transportierte den 36-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, sein Zustand ist kritisch. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei hat derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen dauern an. /st

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Martina Stern

Telefon: 0511 - 109 - 1045

Fax: 0511 - 109 - 1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell