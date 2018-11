POL-H: Limmer: Pizzeria nach Brand vorerst nicht nutzbar

Hannover (ots) - Am Freitagvormittag, 09.11.2018, gegen 11:00 Uhr, ist es in einer Pizzeria an der Harenberger Straße zu einem Feuer gekommen. Die Ursache des Brandes ist ein technischer Defekt an der Elektroinstalltion gewesen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten Anwohner Rauchentwicklung im Treppenhaus bemerkt und sofort die Rettungskräfte alarmiert. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen an einem Elektroverteilerkasten löschen und einen größeren Schaden am Haus verhindern. Dennoch wurde die Pizzeria erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Heute haben Spezialisten des Fachkommissariats für Brandermittlungen die Räumlichkeiten untersucht und gehen davon aus, dass ein Wasserschaden in einer darüberliegenden Wohnung ursächlich für den technischen Defekt an der Elektroinstallation war. Der Schaden beläuft sich auf zirka 75 000 Euro. /has, pu

