Hannover (ots) - Nach den heutigen Untersuchungen der Ermittler ist der Brand am Samstagabend, 10.11.2018, in einer auf einem Grundstück an der Straße Unter den Linden (Seelze/Dedensen) stehenden Gartenlaube fahrlässig verursacht worden.

Der Brand war am Samstag gegen 21:15 Uhr im Bereich einer selbstgebauten Toilette in einem hölzernen Gartenhäuschen ausgebrochen. Ein Anwohner hatte die Flammen bemerkt und den Besitzer sowie die Feurwehr alarmiert (wir haben berichtet). Die Ermittler gehen aufgrund ihrer heutigen Untersuchungen von einer fahrlässigen Verursachung ohne strafrechtliche Relevanz aus.Es entstand ein geringer Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. /st

