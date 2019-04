Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Taschendiebstahl

Haßloch (ots)

Am Dienstag, den 02.04.2019, entwendete ein unbekannter Täter in der Zeit von 13.15 Uhr und 14.00 Uhr einer Kundin im LIDL-Markt in der Schillerstraße in Haßloch den Geldbeitel aus der verschlossenen Handtasche.

Gegen 16.00 Uhr wurde der Geldbeutel in einer Mülltonne vor einem Blumengeschäft in der Bahnhofstraße aufgefunden. Es fehlten ein geringer Bargeldbetrag und die EC-Karte.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

