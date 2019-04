Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebische Elstern - Zufallsfund Amphetamin

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Tag wurden insgesamt acht Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls erfasst. Tatorte waren in diesen Fällen Supermärkte in Lambrecht, als auch zwei Örtlichkeiten in Neustadt. Das Diebesgut erstreckte sich von Babybel-Käse und Schogetten, über einen Haarschneider sowie einen Verrechnungsscheck des Jobcenters. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 810,55EUR. Nach erfolgter Durchsuchung einem der Diebe wurde beim 20 Jährigen durch die Beamten ein Tütchen mit weißer Substanz aufgefunden. Zweifelsfrei handelte es sich hierbei um Amphetamin. Der junge Mann aus Landau muss sich nicht nur wegen Diebstahls verantworten, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

