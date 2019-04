POL-PDNW: Taschendiebe unterwegs

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Im Laufe des gestrigen Vormittags wurden im Bereich der Neustadter Innenstadt gleich zwei ältere Damen Opfer von Taschendieben. Einer 78-Jährigen aus Bad Dürkheim wurde die komplette Handtasche im Bereich Fröbelstraße entwendet. Einer 80-jährigen Dame aus Edenkoben wurde im Bereich Hauptstraße der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf die möglichen Täter. Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass man insbesondere an belebten Orten besonders auf sein Hab und Gut achten sollte.

