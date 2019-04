Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vers. Einbrüche in Geschäfte

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten über das letzte Wochenende (30.03. - 01.04.19) am HIT Markt in der Bruchstraße ein Fenster einzuschlagen. Da es sich bei dem Glas des Fensters ums Sicherheitsglas handelte, gelang dies den Tätern nicht und sie brachen ihr Vorhaben ab. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden.

Ebenfalls unbekannte Täter machten sich über das Wochenende an einer in einem Einkaufsmarkt befindlichen Bäckereifiliale in der Mannheimer Straße zu schaffen. Hier versuchten sie die Außentüren zu der Bäckereifiliale aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell