Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Graffiti-Sprayer festgenommen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Morgen gegen 06:45 Uhr bemerkte eine Streife in der Landauer Straße einen Jugendlichen auf frischer Tat, der in der dortigen Unterführung ein Graffiti an die Wand sprühte. Beim Erblicken des Streifenwagens ergriff der Täter gemeinsam mit Freunden die Flucht. Die Beamten konnten nach einer Verfolgung den zuvor gesichteten Sprayer ergreifen und stellen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400EUR. Der 17-jährige Neustadter muss sich nun einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Jennyfer Hantke

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell