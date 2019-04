Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Warnhinweis - Pornos geschaut und dabei gefilmt worden !

Bad Dürkheim (ots)

In jüngster Vergangenheit häufen sich die Anzeigen von Bürgern, die von "Erpressern" Mails erhalten haben, in denen die Empfänger zur Zahlung hoher Geldbeträge gedrängt werden. Die Masche ist nicht neu, trat nun aber vermehrt wieder auf. Die Erpresser behaupten dass das Opfer beim Porno-Schauen im Internet per Webcam gefilmt worden sei. Weiterhin wird damit gedroht, wenn nicht gezahlt werde, dass das Video an Freunde und Familie oder den Arbeitgeber verschickt werde. Laut der Erpressernachricht ist der Rechner angeblich mit einer Schadsoftware infiziert, die aufzeichnet, wie sich Nutzer pornografische Filme im Netz ansehen - während mit der eingebauten Webcam eine Videoaufnahme gemacht wird. Die Schreiben sind sowohl in Deutsch als auch auf Englisch geschrieben. Wer eine solche Mail bekommen hat, kann davon ausgehen, dass deren Inhalt frei erfunden ist und sollte keinesfalls den geforderten Betrag, bei dem es sich i. a. R. um Bitcoins handelt, bezahlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell