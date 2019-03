Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Verkehrsunfall in Groß-Zimmern - Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Am Montag (18.03.) soll sich gegen 19:34 Uhr in der Waldstraße / Ecke Rudolf-Diesel-Straße ein Verkehrsunfall ereignet haben. Ein grauer Smart wollte von der Waldstraße in die Rudolf-Diesel-Straße abbiegen und soll im Einmündungsbereich mit einem blauen Audi A3 zusammengestoßen sein, der aus der Rudolf-Diesel-Straße nach links in die Waldstraße einbiegen wollte. Nach dem Zusammenstoß soll sich der Audi von der Unfallstelle entfernt haben. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Vorfall machen können. Insbesondere wird ein männlicher Fahrzeugführer, der sich hinter dem blauen Audi befand, gesucht. Dieser soll mit der Fahrerin des grauen Smart gesprochen haben. Zeugen des Vorfalles und der männliche Fahrzeugführer können sich telefonisch mit der Polizeistation Dieburg unter 06071 / 9656-0 in Verbindung zu setzen.

Burkhard Benkelberg, PHK und Polizeiführer vom Dienst

