Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Mörfelden-Walldorf. Unfallflucht, Zeugen gesucht !

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 17.03.2019 gegen 19:40 Uhr stellte die Geschädigte ihren weißen BMW in der Rubensstraße vor dem dortigen Sonnenstudio ab und kehrte nach nur 20 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurück. In dieser Zeit ist ein unbekanntes Fahrzeug gegen die Heckstoßstange des Fahrzeugs der Geschädigten gefahren und fuhr im Anschluss unerkannt davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der der Pst. Mörfelden-Walldorf in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Pst. Mörfelden-Walldorf



Telefon: 06105-40060

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell