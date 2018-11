POL-PDKH: Pkw-Aufbruch - Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach, ST Bad Münster a. St. (ots) - Am Montagabend kam es gegen 22:25 Uhr zu einem Pkw-Aufbruch am Kapitan-Lorenz-Ufer in Bad Münster. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter schlugen an einem in einer Tiefgarage abgestellten VW Caddy die Heckscheibe ein. Anschließend öffneten sie die hintere Tür und durchwühlten die Ladefläche des Fahrzeugs, ehe sie unbemerkt aber ohne Diebesgut flüchten konnten. Der entstandene Sachschaden wurde auf 500 EUR geschätzt.

Die Polizei Bad Kreuznach bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell