POL-PDKH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Kreuznach (ots) - Am 25.11.18 gegen 21:10 Uhr wurde der Polizei Bad Kreuznach von einer Zeugin mitgeteilt, dass ein PKW zwischen Stromberg und Waldalgesheim auf Höhe des Schmitts Hof im Graben liegen würde. Die Anruferin vermutete, dass der Fahrer des Pkw alkoholisiert sei. Bei Eintreffen der Polizei war bereits ein Rettungswagen vor Ort, dessen Besatzung sich um die beiden Insassen des Pkw kümmerte. Als Fahrer des Autos gab sich ein 73 Jahre alter Mann zu erkennen. Ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Der Fahrer hatte mit seinem Pkw die K96 aus Richtung Roth kommend befahren und wollte an der Einmündung der K96 in die L214 nach links in Richtung Stromberg einbiegen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Die beiden Fahrzeuginsassen bleiben zum Glück unverletzt. Der Pkw musste von einem verständigten Abschleppdienst aus dem Straßengraben gezogen werden. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

