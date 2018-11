POL-PDKH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Innenstadtbereich

Bingen am Rhein (ots) - Am 24.11.2018, 16.37 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Es wurden die Straßen Kapuziner Straße und Friedrich-Ebert-Platz befahren und in diesem Bereich halten sich immer viele Fußgänger auf, da dort die Fußgängerzone der Stadt Bingen beginnt. Beide PKW kollidieren im Einmündungsbereich Kapuziner Straße und Friedrich-Ebert-Platz und beide Fahrzeugführer beschuldigen sich gegenseitig bezüglich des Fehlverhaltens. Es wurde nur Sachschaden an beiden PKW festgestellt und die PI Bingen sucht nun neutrale Zeugen, die eventuell die Fahrbewegungen bzw. das Fehlverhalten eines Fahrzeugführers gesehen haben. Sie erreichen ihre Polizei in Bingen unter der bekannten Telefonnummer 06721-9050.

