POL-PDWO: Kollision in der Nibelungenstraße

Alzey (ots) - Am Dienstag, 27.02.2018, erschien ein 61-Jähriger Alzey bei der Polizeiinspektion Alzey um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Der Alzeyer erklärte, dass er gegen 17.10 Uhr auf seinem Roller die Nibelungenstraße aus Richtung Finanzamt befahren habe, als er von einem silbernen PKW seitlich bedrängt wurde. Bei einer Berührung zwischen ihm und dem PKW wurde der Alzeyer leicht am Knöchel verletzt. Bei dem Rollerfahrer konnte bei der Aufnahme der Anzeige leichter Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Test ergab eine Konzentration von 0,78 Promille in der Atemluft. Es folgte eine Blutentnahme. Die Polizei Alzey bittet Zeugen des Verkehrsunfalles, sich unter 06731/9110 zu melden.

