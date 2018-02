POL-PDWO: Taschendiebe in Alzey

Alzey (ots) - Taschendiebin in Alzey Am Montag, 26.02.2018, kam es im Gewerbegebiet von Alzey zu zwei Fällen des Taschendiebstahls. Gegen 13.37 Uhr meldete eine 77-Jährige aus Gumbsheim, dass sie in einem Modediscounter bestohlen wurde. In der Umkleidekabine fiel der Gumbsheimerin auf, dass ihr Geldbeutel mit Ausweisen, EC-Karte und Bargeld aus der Handtasche fehlte. Kurz zuvor hatte sich eine Frau eng zwischen ihr und einem Kleiderständer vorbeigezwängt. Gegen 13.45 Uhr befand sich eine 68-Jährige aus Bad Kreuznach in einem Möbeldiscounter und ging zu ihrem geparkten Auto. Dort bemerkte auch sie, dass ihre Geldbörse mit diversen Kundenkarten und Bargeld fehlte. Der Dame aus Bad Kreuznach fiel auf, dass sie kurz zuvor von einer Frau angerempelt worden war, die sich nicht entschuldigte. Die unbekannte Täterin wird beschrieben als ca. 30 Jahre alt, 1,55 bis 1,60 Meter groß und war mit einer beigen oder blauen Jacke und einer hellen Strickmütze bekleidet. Möglicher Weise befand sie sich in Begleitung eines 10-12 Jahre alten Kindes. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere Bezüge der Frau zu einem PKW, unter 07631/9110.

