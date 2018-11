POL-PDKH: Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Altstadt

Bad Kreuznach (ots) - In der Altstadt Höhe Halli Galli kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Ausschlaggebend für die körperliche Auseinandersetzung war zunächst eine 23 jährige, die in sehr aggressiver Weise 1 Frau angriff und massiv auf sie einwirkte. Daraufhin gingen beide Personengruppen aufeinander los und attackierten sich gegenseitig. Eine kleinere Personengruppe beobachtete das Gerangel und wollte die Situation schlichten. Hierbei wurde sie jedoch angegriffen und es kam zu Verletzungen. Insgesamt wurden bei der Auseinandersetzung zwischen den 10 Personen 6 Personen verletzt und es wurden in diesem Zusammenhang mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

