POL-PPWP: Einbrecher richten Schaden an

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ziemlich rabiat sind Einbrecher in der Nacht zu Freitag in Rodenbach vorgegangen. Erfolgreich waren sie (trotzdem) nicht. Sie mussten ohne Beute wieder abziehen, hinterließen aber Sachschaden in Höhe von etlichen hundert Euro.

Ein Zeuge stellte in der Nacht gegen 1.20 Uhr fest, dass an einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Tränkwald" der optische Alarm Signal gab. Als er genauer nachschaute, sah der Mann, dass an dem Markt die Eingangstür eingeschlagen worden war - das Glas lag verstreut auf dem Boden herum.

Die verständigten Polizeibeamten stellten wenig später fest, dass unbekannte Täter im Außenbereich des Marktes die Beleuchtung heruntergerissen und sich dann an den Türen zu schaffen gemacht hatten. Allerdings gelang es ihnen nur, die erste Eingangstür zu überwinden - an der zweiten scheiterten sie. Gestohlen wurde nichts.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell