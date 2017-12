POL-PPWP: Autofahrer erfasst Fußgänger und beschwert sich

Kaiserslautern (ots) - Wer war am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Kölchenstraße unterwegs? Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, an dem zwei Jungs (Fußgänger) und ein Auto beteiligt waren. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße unter Telefon 0631 / 369 - 2250.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren die beiden 13 und 14 Jahre alten Jungen zu Fuß in dem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs. Sie liefen nach eigenen Angaben am rechten Straßenrand der Kölchenstraße in Richtung Langenfeldstraße. Um 11.30 Uhr kam ihnen ein Auto entgegen, dem der 14-Jährige wegen dichten Buschwerks nicht ausweichen konnte. Der Wagen erfasste ihn am linken Bein, so dass er nach vorne fiel und gegen den Außenspiegel des Pkw prallte. Der Spiegel riss ab und der Glaseinsatz zerbrach.

Nach dem Zusammenstoß habe der Autofahrer kurz angehalten, sei ausgestiegen und habe sich beschwert, dass ihm der Junge vors Fahrzeug gelaufen sei. Anschließend stieg der Unbekannte wieder in seinen Wagen und verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Verletzung des Jugendlichen zu kümmern. Wie sich später herausstellte, hatte der 14-Jährige eine Rippenprellung erlitten.

Der verantwortliche Autofahrer wird folgendermaßen beschrieben: männlich, etwa 50 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß, korpulent, graue Haare, rundes Gesicht, bekleidet mit einem grauen Oberteil, darüber eine schwarze Stoffjacke. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent. Das Fahrzeug hatte eine dunkle Farbe und die Form eines VW Golf. Näheres ist nicht bekannt.

