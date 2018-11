POL-PDKH: Ladendiebin wurde bereits gesucht

Bad Kreuznach, Wöllsteiner Straße (ots) - Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:40 Uhr in einem Elektronikmarkt in der Wöllsteiner Straße zu einem Ladendiebstahl. Eine polizeibekannte 33-Jährige und ihr polizeibekannter 45-jähriger Kumpel wurden vom Ladendetektiv beim gemeinsamen Diebstahl eines Kopfhörers im Wert von über 200 EUR ertappt. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei stellte sich zudem noch heraus, dass gegen die 33-Jährige ein aktueller Haftbefehl vorlag. Da die 33-Jährige den nötigen Geldbetrag zur Abwendung der Haft nicht aufbringen konnte, sprang der Kumpel ein und übergab den Beamten die geforderte Summe. Wegen der heutigen Tat wurde gegen beide ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. Zudem erhielten sie ein mehrjähriges Hausverbot für den Elektronikmarkt.

