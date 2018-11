POL-PDKH: Katze angeschossen

Gemarkung Bergen (ots) - Bereits am Donnerstag, dem 22.11.2018 zwischen 06:00 und 19:30 Uhr wurde durch einen Unbekannten, vermutlich in der Gemarkung Bergen eine Katze angeschossen. In der Tierklinik konnten im Rahmen einer Notoperation Schrotgeschosse aus dem Rücken entfernt werden. Die Katze schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz dauern an.

Hinweise aus der Bevölkerung erbittet die Polizei Kirn unter der 06752-156-0.

