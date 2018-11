POL-PDKH: Einbruch in Wohnhaus

Wolfsheim (ots) - Am Freitagvormittag, 23.11.2018, kam es in Wolfsheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In Abwesenheit der Hausbewohner verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Balkontür Zugang zum Haus. Im Anschluss wurden mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter flüchteten unerkannt.

