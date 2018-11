POL-PDKH: Verkehrsunfall infolge geplatztem Reifen nach Bordsteinberührung

Unfall Sankt Johann Bild-Infos Download

Sankt Johann, Hindenburgstraße (ots) - Am 23.11.18 gegen 20:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer mit seinem vollbesetzten PKW die L413 aus Sprendlingen kommend in Richtung Sankt Johann. In der Ortseinfahrt Sankt Johann berührt er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem linken hinteren Reifen die als Fahrbahnteiler und zur Geschwindigkeitsreduktion errichtete Verkehrsinsel, sodass der Reifen platzt. In der Folge verliert der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, welches sich eindreht und an einer rechtsseitig der Fahrbahn errichteten Mauer stehen bleibt. Hierbei werden auch zwei Schilder der Gemeinde beschädigt. Zwei der Fahrzeuginsassen erleiden leichte Hüft- bzw. Leistenschmerzen, müssen jedoch nicht weiter ärztlich betreut werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell