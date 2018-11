POL-PDKH: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der L412

Unfallörtlichkeit, Unfallbeteiligte & beschädigte Fahrzeuge Bild-Infos Download

Bad Kreuznach (ots) - Am Freitag, den 23.11.2018 um 10:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der L412. Demnach befuhr der 28-jährige BMW-Fahrer die L412 aus Richtung Hackenheim kommend in Fahrtrichtung Volxheim. Die 57-jährige PKW-Fahrerin befuhr die L412 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Da der BMW-Fahrer dem hinter ihm mit Sonder- und Wegerechten fahrenden Rettungsdienst Platz machen wollte, bog er nach links auf den Zubringer zur B428 ab. Hierbei übersah er die entgegenkommende, bevorrechtigte PKW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt. Die PKW-Fahrerin stand augenscheinlich nur unter Schock. Beide Fahrer wurden jedoch vorsorglich ins Krankenhaus medizinisch untersucht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und der Erstversorgung musste die Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden.

