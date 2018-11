POL-PDKH: Band in einer Lagerhalle in Dorsheim

Bad Kreuznach (ots) - Heute morgen kam es gegen 06.15 Uhr am Ortsrand von Dorsheim zu einem Brand in einer Lagerhalle eines Weingutes. Hierbei entstand an der Halle selbst sowie an den darin befindlichen Werkzeugen, landwirtschaftlichen Geräten und Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen werden.

