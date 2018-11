POL-PDKH: Unfall mit alleinbeteiligtem Leichtkraftrad

Kirn (ots) - Am 23.11.2018, gegen 18.20 Uhr befuhr ein 17-jähriger "Mopedfahrer" die K30 von Bergen in Richtung Kirn. Der Zweiradfahrer verschätzte sich auf der abschüssigen,kurvigen Strecke und kam in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Hierbei zog er sich nach derzeitigen Erkenntnissen einen Schlüsselbeinbruch zu. Aus dem beschädigten Zweirad liefen Betriebsstoffe aus, weswegen die Straßenmeisterei Kirn die Fahrbahn reinigen und beschildern musste. Die K30 musste im Zuge der Maßnahmen vor Ort für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden.

