POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem nach Überschlag

Bad Sobernheim: (ots) - Am 23.11.2018, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 20 - jähriger mit seinem VW Käfer Oldtimer die L230 aus Richtung Kreershäuschen kommend in Richtung Entenpfuhl. Dem jungen Fahrer sei ein seiner Kontaktlinsen verrutscht und er habe während der Fahrt versucht diese zu richten. Infolge der Ablenkung habe er einen Pappkarton zu spät erkannt und sei diesem ausgewichen. Hierbei verlor er allerdings die Kontrolle über den Wagen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Wagen kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, welche in einem Krankenhaus untersucht wurden. Der PKW hingegen wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle.

