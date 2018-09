POL-PPRP: (Ludwigshafen) Wohnungseinbruch

Ludwigshafen (ots) - Die urlaubsbedingte Abwesenheit von Bewohnern einer Wohnung an der Rheinpromenade nutzten Unbekannte in der Zeit von 01.09.2018 bis 10.09.2018 aus und brachen gewaltsam die Wohnungstür auf. Die Wohnung wurde durchwühlt und diverse Gegenstände gestohlen, u.a. Geschirr und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen! Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

