POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Radfahrer missachtet Vorfahrt

Ludwigshafen (ots) - Ein 35-jähriger Radfahrer befuhr gestern, 10.09.2018, um 17.30 Uhr, die Straße Am Hilbertshof in Richtung Wollstraße. An der Kreuzung zur Wollstraße missachtete der Radfahrer die Vorfahrt eines Autofahrers. Der Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsem, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Beim Sturz wurde der Radler leicht verletzt, er erlitt eine Schürfwunde am Ellenbogen.

