POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Eine 58-jährige Radfahrerin wurde gestern, 10.09.2018, 09.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Friedrichstraße leicht verletzt. Den Unfall hatte eine 35-jährige Autofahrerin verursacht. Diese hatte kurz angehalten. Als sie wieder los fuhr, bemerkte sie nicht, dass sie von der Radfahrerin überholt wurde. Sie stieß mit dem Wagen gegen das Rad, worauf die Frau stürzte. Die 58-Jährige musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Auto und am Rad entstand nur leichter Sachschaden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

