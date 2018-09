POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Einbruch in Kellerraum

Ludwigshafen (ots) - In einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Limburgstraße brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 01.09. und 09.09.2018, 14.30 Uhr, gewaltsam ein. Sie hebelten das Vorhängeschloss auf und entwendeten aus dem Keller einen Werkzeugkoffer sowie diverse Töpfe und Pfannen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

