POL-PPRP: Raub auf 30-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - Ein 30-Jähriger wurde am Sonntag (09.09.2018) von einem unbekannten Mann überfallen und dabei leicht verletzt. Der 30-Jähriger war befand sich gegen 1 Uhr in der Straßenbahnlinie 4, wo er mit einem Unbekannten in eine Streit geriet. An der Haltestelle "Hauptfriedhof" stiegen beide aus und führten ihren Disput weiter. Der Unbekannte zückte plötzlich ein Messer, griff zeitgleich nach dem Portemonnaie und entnahm 40 Euro. Hierbei verletzte der Unbekannte den 30-Jährigen mit dem Messer. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Der 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter war circa 18 Jahre alt und zwischen 1,70 m und 1,80 m groß. Er hatte schwarze Haare und trug ein beige/graues/grünes T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

