POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Streitschlichter geschlagen und getreten

Ludwigshafen (ots) - Weil er den Streit zwischen einem 55-Jährigem und dessen Ehefrau in einem Café am Morgen des 09.09.2018, um 8 Uhr, in der Frankenthaler Straße schlichten wollte, wurde ein 43-Jähriger von dem Älteren geschlagen und getreten. Der 55-Jährige stritt im Café mit seiner Frau. Der 43-Jährige wollte zwischen den Streitenden schlichten. Dies missfiel dem 55-Jährigen, woraufhin er den Jüngeren mehrfach schubste. Dieser stürzte im Eingangsbereich und wurde dort noch von dem Mann getreten. Dann ließ er von ihm ab und entfernte sich vom Tatort. Der 43-jährige Ludwigshafener wurde nur leicht verletzt. Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

